«Бог меня наказал»: Татьяна Васильева прервала молчание после похорон Валерия Гаркалина

Актриса Татьяна Васильева заявила, что все ее партнеры проходили и будут проходить «тест на Гаркалина».

Актриса Татьяна Васильева впервые после похорон известного артиста, 67-летнего Валерия Гаркалина, заговорила о том, каким человеком он был и что значил для нее.

В микроблоге Татьяна Васильева разместила пост, назвав в нем Валерия Гаркалина бесценным подарком Бога для себя.

«Бог сделал мне драгоценный подарок на всю жизнь, но и наказал. Все мои партнеры проходили и будут проходить тест на Гаркалина. Больших надежд не питаю, но смогу передать то, чему он научил меня как актрису и человека. Валера, ты всегда будешь жить в моей душе. Спасибо тебе. Твоя Цыка», — написала Татьяна Васильева.

О том, что Валерий Гаркалин был гением и самым лучшим ее партнером на сцене, Татьяна Васильева говорила и на программе «Пусть говорят», которая вышла в эфир в минувший понедельник, 22 ноября.

Прощание же с Валерием Гаркалиным состоялось накануне, 23 ноября.

Напомним, известный артист Валерий Гаркалин скончался в ночь на 20 ноября в реанимации одной из московских клиник, где проходил лечение от пневмонии, вызванной коронавирусом.

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