Магадан, Юрмала, Москва: как Ефим Шифрин добился успеха на большой сцене и почему скрывает личную жизнь

В этом году юмористу исполнилось 65 лет.

В этом году Ефим Шифрин отметил свой юбилей. Глядя на него, сложно поверить, что ему 65. Биография Нахима, а это настоящее имя юмориста, заслуживает отдельного внимания. Жизнь в Магадане и Юрмале, телевидение, книги и спортивные успехи. Teleprogramma.pro предлагает узнать, как складывалась жизнь Шифрина.

Ефим Шифрин: детство и юность

В наше время, когда переписки в Сети являются буквально неотъемлемой частью жизни в разных сферах, уже сложно представить, что когда-то письма писали рукой, а адресат дожидался их месяцами. Так завязалась история любви родителей Ефима Шифрина — белорусских евреев Залмана Шифрина и Раши (Раисы) Цыпиной.

В 1938 году Залмана Шмуиловича обвинили в шпионаже и отправили в колонию-поселение Магаданской области. Однажды эту историю от брата Залмана — Гесселя — узнала Раиса. Некогда они жили совсем рядом — в поселках Ляды и Дрибин, которые на тот момент входили в состав Могилевской губернии.

Девушка настолько прониклась услышанным, что решила поддержать незнакомого ей человека и отправила письмо. Через время получила ответ, так завязалась переписка. Спустя время, осенью 1950-го, 35-летняя Раша уже ехала с другого конца страны, а жила она в Витебской области, в Адыглах.

К тому моменту Залман Шмуилович уже вышел на свободу, но был вынужден жить в поселке Нексикан Магаданской области из-за приговора — пожизненная ссылка в районе «Дальстроя».

Залман Шмуилович и Раша (Раиса) Ильинична поженились, она устроилась работать в детский сад, а в 1951 году у них родился первенец Самуэль. Спустя пять лет, 25 марта 1956 года – Нахим, который позже взял себе псевдоним Ефим.

К слову, Самуэль — тоже творческий человек, дирижер, тромбонист и преподаватель. Живет в Израиле.

В год рождения Ефима Шифрина его отца реабилитировали, но еще десять лет семья прожила на Колыме, опасаясь гонений. А в 1966-м они переехали в Юрмалу.

Нахим был очень застенчивым и плохо видел, поэтому в школе его часто дразнили. Чтобы хоть как-то завоевать расположение одноклассников, начал паясничать и гримасничать. Собственно, с этого все и началось.

Именно тогда Нахим Шифрин твердо решил, что станет артистом. А псевдоним — Ефим — выбрал неслучайно. Сверстники дразнили его Фимой, отсюда и пошло — Фима — Ефим.

После окончания школы в 1973 году Шифрин поступил на филологический факультет Латвийского государственного университета. Будучи студентом, принимал участие в кружках художественной самодеятельности и тогда уже точно решил, что сцена — его призвание.

После первого курса он забрал документы и поехал покорять Москву. Поступил в Государственное училище циркового и эстрадного искусства имени Румянцева на эстрадное отделение на курс Романа Виктюка.

Ефим Шифрин: начало карьеры, юмор и театр

В 1977 году Ефим Шифрин начал играть у Романа Виктюка в Студенческом театре Московского госуниверситета. Среди его театральных работ того времени можно выделить роли в постановках «До свидания, мальчики!», «Утиная охота», «Ночь после выпуска». Годом позже он получил диплом училища, что позволило поступить на службу в Москонцерт. Там Шифрин прослужил десять лет.

Параллельно поступил в ГИТИС на факультет эстрадной режиссуры, который окончил в 1985-м. Именно тогда Ефим Шифрин сыграл свой первый сольный спектакль «Я хотел бы сказать» на основе произведений Виктора Коклюшкина.

Всенародная слава к Шифрину пришла в 1986 году, когда он принял участие в программе «В нашем доме», где прочитал монолог «Мария Магдалена». С того момента Шифрин стал завсегдатаем развлекательных передачах «Вокруг смеха», «Аншлаг» и прочих. А в его репертуаре появились монологи «Дрынолет», «Я так много узнал», «Детектор лжи», «Нобелевский лауреат» и ряд других.

В 1990 году Ефим Шифрин создал собственный проект «Шифрин-театр». Первым спектаклем на новой сцене стала постановка «Фотография на память».

Тремя годами позже случился первый бенефис артиста. Он показал зрителю постановку «Привет, артист!», в котором была задействована группа «На-На». После этого ежегодно появлялись новые концерты Шифрина, которые он организовывал до 2006 года. Последний бенефис артиста получил название «Кабаре. Перезагрузка».

В 1994-м Роман Виктюк поставил спектакль «Я тебя больше не знаю, милый» на основе пьесы Антонио де Бенедетти. Тогда же и случился дебют Шифрина как драматического артиста на сцене Театра имени Вахтангова.

Шифрин так органично влился в роль и расположил к себе зрителя, что после этого Виктюк задействовал его в постановках «Путаны», «Любовь с придурком», «Коза, или Кто такая Сильвия».

Ефим Шифрин: кино и проекты

Также в 80-х началась и кинокарьера Шифрина. Его первой работой был фильм Романа Виктюка «История кавалера де Грие и Манон Леско», который был создан на основе романа французского писателя, аббата Прево. К слову, это один из первых в истории литературы психологических романов.

После в жизни Шифрина был почти десятилетний перерыв в фильмографии, а в 1991-м на экраны вышла комедия «Болотная street, или Средство против секса», где Шифрин сыграл второстепенную роль.

В этом же году он сыграл главную роль в картине «Я играю Шостаковича». Это телевизионная версия спектакля, режиссером которой стала Светлана Аннапольская. После этого были «Ералаш», «Дядя Ваня и другие», «Театр имени меня».

В 1998-м Ефим Шифрин исполнил почти все песни, а это ни много ни мало — 13, в мюзикле Евгения Гинзбурга «Ангел с окурком». Одновременно с этим он занялся озвучиванием мультфильмов. Его голос можно слышать в отечественных мультипликационных лентах «Братья Пилоны» и «КОАПП».

А в 2007 году состоялась премьера фильма Андрея Кончаловского «Глянец», в котором Ефим Шифрин сыграл одну из главных ролей — Марка Шифера.

В апреле 2017-го Ефим Шифрин стал ведущим передачи «Вокруг смеха» на Первом канале. Программа не выходила несколько лет, но ее решили возродить. Кроме того, артист часто появляется на ТВ в качестве члена жюри различных шоу.

Ефим Шифрин: доход

В этом году Шифрин признался, что уже пять лет получает пенсию в размере 13 тысяч рублей. За время своей карьеры артист зарабатывал солидные деньги. Так, по словам его бывшего продюсера Алексея Мускатина, который работал с ним в 90-х, гонорар Шифрина за выступление достигал 10 тысяч долларов.

Ефим Шифрин: личная жизнь

Ефим Шифрин не женат и детей у него нет. Правда, Ангелина Вовк однажды рассказывала, что в молодости артист состоял в браке. Однако сам Шифрин эти слова никак не комментирует. Впрочем, игнорирует Шифрин и слухи о нетрадиционной ориентации, которые периодически приписывают ему в Сети.

Однажды артист заявил, что является четвероюродным братом певца Олега Газманова. Но сам тот отрицает это предположение.

Ефим Шифрин: спорт и горячие фотографии

В возрасте 40 лет Шифрин решил, что жизнь только начинается и всерьез увлекся спортом. Сначала это был фитнес-зал, а позже он занялся бодибилдингом.

«Я был сутулый, слабый, очень рефлексирующий», — вспоминал как-то артист.

В 2006 году актер даже получил диплом Комитета физкультуры и спорта, Федерации бодибилдинга и фитнеса правительства Москвы за пропаганду спорта и здорового образа жизни. При росте 178 см его вес составляет 80 кг.

Горячие фотографии из спортивного зала Шифрин часто публикует в своем инстаграме, раззадоривая поклонниц. Сейчас он делает жим лежа со штангой 115 кг.

Ефим Шифрин: последние новости, планы и соцсети

В 2019 году Ефим Шифрин снялся в фильме Юрия Дудя о Колыме, где рассказал о жизни своего репрессированного отца, после чего столкнулся с настоящей травлей.

«Даже за «Люсю» (монолог Ефима Шифрина «Алло, Люся» принес ему популярность в СССР) я не огребал в беспокойные годы своей юности столько, сколько дерьма огреб в безмятежные дни своей зрелости за Дудя», — написал Шифрин в своем инстаграме.

Кстати, эта соцсеть для Шифрина — своеобразная площадка не только для личных фото, но и для интернет-дневника — «Дневник Котельника». Там он публикует свои воспоминания.

К слову, Шифрин написал и выпустил пять книг. Первая — «Театр имени меня» — вышла в 1994 году. Дальше артист представил публике «Личное дело Ефима Шифрина», «Течет река Лета», «Я большая панда». В 2021-м вышла в свет книга «Мир тесен. Короткие истории из длинной жизни».

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