«Мы тут очень красивые!»: резко похорошевшая жена Степы Меньщикова оголила пышную грудь на съемках «Дома-2»

Бывшие участники реалити-шоу Ангелина Монах и Степа Меньщиков стали гостями новогоднего праздника на «Поляне».

На «Доме» состоялась запись новогоднего эфира. На праздничное шоу были приглашены бывшие, самые заметные участники проекта.

Среди них, конечно же, экс-герои проекта «Спаси свою любовь» Степан Меньщиков и его жена Ангелина Монах.

Ангелина пришла на вечеринку в весьма смелом и даже дерзком наряде. У ее ярко-красного платья очень глубокое декольте, которое позволило Ангелине практически полностью выставить на обозрение роскошную грудь.

В микроблоге Ангелина Монах поделилась видео, на котором запечатлела себя и мужа, сидящими за столиком. Ангелина кокетливо навела камеру на свой бюст, затем игриво улыбнулась и послала воздушный поцелуй.

«С наступающим Новым годом!» — подписала Ангелина Монах кадр.

Снимком с заметно похорошевшей за последнее время женой в микроблоге поделился и Степан Меньщиков.

«Мне кажется, что мы тут очень красивые!» — написал Степан под фото.

Подписчики с ним согласились и сделали массу комплиментов Меньщикову и его жене.

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