«Всех с наступающим. Особенно Оленьку Бузову»: Степан Меньщиков запечатлелся с Давидом Манукяном

Бывший участник проекта «Дом-2» Степан Меньщиков в Instagram красиво потроллил другую экс-участницу телестройки Ольгу Бузову. Он разместил кадр с ее бывшим возлюбленным Давидом Манукяном.
«Всех с наступающим. И особенно Оленьку Бузову. Мы счастливы. «Дом-2».
«Степа, как всегда на высоте», «Степа просто молодец. И улыбка — бомба», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что чуть меньше года назад Давид Манукян со скандалом расстался с Ольгой Бузовой. Телеведущая и певица обвиняла блогера в постоянных побоях и изменах.
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