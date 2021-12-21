«Всех с наступающим. Особенно Оленьку Бузову»: Степан Меньщиков запечатлелся с Давидом Манукяном

Шоумен красиво потроллил телеведущую, разместив кадр с ее бывшим возлюбленным.

Бывший участник проекта «Дом-2» Степан Меньщиков в Instagram красиво потроллил другую экс-участницу телестройки Ольгу Бузову. Он разместил кадр с ее бывшим возлюбленным Давидом Манукяном.

«Всех с наступающим. И особенно Оленьку Бузову. Мы счастливы. «Дом-2». Степан Меньщиков

«Степа, как всегда на высоте», «Степа просто молодец. И улыбка — бомба», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что чуть меньше года назад Давид Манукян со скандалом расстался с Ольгой Бузовой. Телеведущая и певица обвиняла блогера в постоянных побоях и изменах.

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