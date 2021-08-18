«Доченьки мои любимые»: жена Степана Меньщикова опубликовала фото своих наследниц

Как отметила Ангелина Монах, ее девочки очень похожи между собой.

Жена бывшего шоумена из «Дома-2» Степана Меньщикова Ангелина Монах в Instagram разместила снимок своих дочек от разных отношений – Ольги и Степании. Вместе наследницы находятся на Северном речном вокзале в Москве.

«Доченьки мои любимые. Несмотря на то, что у сестренок разные отцы, я вижу, что они очень похожи». Ангелина Монах

«Они у вас реально очень сильно похожи», «Какое маленькое солнышко у вас выросло. В мамочку и папочку», «Очень красивые девочки. Счастья им в этой жизни», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что до встречи со Степаном Меньщиковым Ангелина Монах уже состоялась в браке. От прежнего мужа у нее две дочери. Кроме Ольги, есть еще и Карина.

Добавим, что в июле 2020 года в усадьбе Александрово в Тульской области Меньщиков и Монах сыграли свадьбу. В том же году у них на свет появилась дочка Степания. В нынешнем году Меньщиков с женой были гостями программы «На самом деле». Шоумен хотел выяснить, действительно ли Степания является его наследницей. ДНК подтвердил, что девочка – его дочь.

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