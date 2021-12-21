«Тебе приходится терпеть обидные вещи»: Катя Колисниченко поддержала сестру-близнеца в конфликте с семьей мужа

Экс-участница «Дома-2» Катя Колисниченко заявила, что будет стоять горой за Юлю Салибекову.

Бывшая участница «Дома-2» Катя Колисниченко поддержала сестру-двойняшку Юлю Салибекову в конфликте с родителями мужа.

Тем никогда не нравился выбор сына. За десять лет существования семьи Юли и Тиграна Салибековых они так и не примирились с невесткой, родившей им трех внуков.

Сейчас конфликт достиг своего апогея. Юля Салибекова дала понять, что готова развестись с мужем, который в ссоре принял сторону родителей.

Катя Колисниченко написала пост в микроблоге, которым поддержала Юлю, заявив, что будет стоять за нее горой.

«Конечно, мне больно, что тебе приходиться терпеть какие-то обидные вещи, — это только твой выбор! Но я хочу напомнить тебе слова нашей мамочки: «Ничего не бойся! Не давай себя в обиду». Я всегда буду держать тебя за руку и отстаивать твои права (если это понадобится) До последнего, слышишь?!» — написала Катя Колисниченко.

Она призналась, что ей больно от того, что ее сестру, сироту, не приняла семья Тиграна Салибекова.

«Своим непринятием поставили на колени. Ломали и пользовали! Отвергали, вместо того, чтоб помочь. Я искренне считаю, что в отношениях должны разбираться только двое, не родители и не сестры», — добавила Катя Колисниченко.

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