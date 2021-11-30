«Я почувствовала холод, безразличие»: уехавшая от мужа Катя Колисниченко озвучила причину разлада с ним

Бывшая участница проекта «Дом-2» Катя Колисниченко, несколько месяцев назад уехавшая от мужа вместе с сыном Саввой, сделала откровенное признание.

Ранее Катя Колисниченко говорила, что не будет выносить сор из избы. Но вероятно, что-то заставило ее сделать это. Экс-участница «Дома-2» откровенно рассказала, что произошло в их семье после рождения ребенка.

«Леша пропадал с 7:00 до 23:00 , сына не видел, и Савва даже не хотел идти к нему на ручки, как к чужому. Я почувствовала холод, безразличие. Был даже случай, когда я, уложив сыночка, вышла из его спальни в гостиную, где был муж, в надежде обнять его, провести с ним время, но он меня просто не заметил. Ходил, говорил по телефону с другом, громко смеялся. Я потупила в телефон в надежде, что разговор скоро закончится, но разговор не заканчивался», — написала Катя Колисниченко в микроблоге.

Рассказала Катя Колисниченко и о том, что муж не хотел прикасаться к ней. Перестал целовать.

«И поцелуи его стали другими! Как будто имитация поцелуя. Я не знаю даже, как это описать еще. Почти не касаясь. Как будто надо сделать вид, что поцеловал», — добавила Катя Колисниченко.

Напомним, брак Кати Колисниченко с Алексеем Солодовниковым продлился чуть больше двух лет. У пары есть сын Савва, которому два с половиной года.

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