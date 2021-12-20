«Я перестала быть удобной прислугой»: Юля Салибекова из «Дома-2» обвинила свекровь в проблемах с мужем

Бывшие участники «Дома-2» Тигран и Юлия Салибековы недавно отметили десятую годовщину свадьбы, у пары подрастают трое сыновей.

Но как оказалось, в этой, на первый взгляд, благополучной и дружной семье есть свои трудности.

Юлия Салибекова откровенно рассказала в микроблоге, что уже полгода с ней ведет войну свекровь, а ее муж Тигран принял сторону мамы.

«Я перестала быть удобной прислугой. я перестала молчать и безотказно делать все для них, терпеть обесценивание и призрение. И там, на той стороне хотят воевать, хотят лишать меня мужа! Хотят ставить меня на колени, а я не стану», — написала Юлия Салибекова.

Она рассказала, что семья мужа как не принимала ее десять лет назад, так не принимает и сейчас.

Юлия старалась им угождать, но в какой-то момент ей это надоело, она высказала все, что думает, родителям мужа, и стала им врагом. Ее просто вычеркнули из состава семьи.

«Я очень люблю своего мужа! Но Тигран сильно зависит от мнения родителей, он не может понять, что быть самостоятельным, не зависящим от их мнения — не есть предательство! Мне этого не понять. Хотите, кидайте камни, но я останусь при своем мнении. Это не пиар, друзья, это моя жизнь, которая рушится, но я больше так не могу», — призналась Юлия Салибекова.

Напомним, на днях о проблемах в семье в своем микроблоге писал Тигран Салибеков.

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