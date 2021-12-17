«Я плохой муж и отец»: Тигран Салибеков из «Дома-2» заговорил о проблемах с женой Юлией

Бывший участник «Дома-2» Тигран Салибеков ошарашил подписчиков микроблога признанием о разногласиях в их с женой многодетной семье.

Союз Юлии и Тиграна Салибековых считается крепким и почти идеальным. Так что пост Тиграна прозвучал, как гром среди ясного неба.

«Задолбали вы уже писать мне о том, что я хороший отец, отличный муж! Вы многого не знаете и вряд ли узнаете! Просто знайте это. Я плохой муж, отец, сын, брат, сват, друг! Все, что вы видите на протяжении многих лет — это всего лишь красивая картинка», — написал Тигран Салибкоев в микроблоге.

Он попросил поклонников не ставить их с Юлей в пример и дал понять, что фотографии счастливой семьи в Instagram — это фальшивка.

«Все эти годы вам показывали то, что надо было показывать. Поэтому, кто до этого момента считал меня хорошим мужем и семьянином, с кайфом отписывайтесь! А кто будет продолжать писать мне, что я крутой папа, буду тоже с кайфом блокировать. Продолжения не будет! Так что прочитали, отписались с кайфом и расход», — написал Тигран Салибеков в микроблоге.

Напомним, буквально на днях Тигран и Юлия Салибековы отметили десять лет со дня свадьбы. Юлия трогательно поздравляла мужа с этим событием и благодарила за троих сыновей.

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