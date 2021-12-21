Зимний свитер, платок и другое: жена Малинина дала 5 идей новогодних подарков

Семья Малининых перебралась в Англию из Германии после того, как дочь народного артиста Устинья поступила в Королевскую академию музыки в Лондоне. Сейчас Эмма Малинина с удовольствием изучает местные традиции и делится ими со своими почитателями.

На их основе жена Александра Малинина составила список идей новогодних подарков.

Во-первых, по мнению Эммы Малининой, можно подарить на Новый год елочные игрушки.

«В Англии часто дарят именные елочные шары. У меня уже 4 таких шарика — очень нравятся! Да и в целом любые красивые игрушки — радость и память на долгие годы. Каждый раз, украшая ими елку, я с теплом вспоминаю людей, которые их подарили. По-моему, отличный подарок!» — сказала супруга музыканта.

Во-вторых, она считает, что люди рады будут получить в подарок шарф или платок.

«Для меня лично это про заботу, тепло, желание согреть человека. И потом всегда приятно видеть друзей в твоем подарке — с платками проще угадать и их никогда не бывает много! Мне тоже очень часто дарят красивые платки, и я ношу с благодарностью и удовольствием», — заметила Эмма.

В-третьих, не помешают ремни или браслеты.

«У меня с детства страсть покупать близким, подругам браслетики. Частенько дарю Устинье, она их тоже любит и носит. Для мужчин особенно, считаю, удачный выбор — хороший ремень (правда, тут надо знать размер)», — сказала Малинина.

В-четвертых, зимние свитеры.

«Свитер – тоже про заботу и любовь, и сложно прогадать с размером», — считает она.

Пятая идея подарка — свечи и ароматы для дома.

«Парфюм — слишком личное, а вот ароматы для дома или ароматические свечи — очень уместный подарок. Я сама все это просто обожаю. Когда в доме вкусно пахнет лимоном, апельсином, абрикосом, ванилью, имбирем, корицей», — прокомментировала Эмма Малинина.

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