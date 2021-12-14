«Я фанат!»: как жена Малинина готовит себе тыкву с медом в оливковом масле на завтрак

Эмма Малинина любит начинать день со вкусной и полезной еды.

Эмма Малинина рассказала в личном блоге, как она готовит на завтрак тыкву.

«Я фанат!» — призналась жена Александра Малинина.

Эмма нарезает тыкву на кусочки, обмакивает кулинарную кисточку в оливковом масле, промазывает ее. Немного меда. И ставит в духовку на 30 минут при 120 градусах.

«Гениальная вещь, чтобы брать с собой в качестве перекуса», — считает она.

Также она рассказала, что любит по утрам творог, в который сама добавляет сухофрукты и немного меда, иногда замоченные на ночь грецкие орехи. А вот сахар Малинины не едят вообще.

Ранее мы писали, как жена народного артиста делает гуакамоле, это простая намазка на хлеб из авокадо. Рецепт простой и вполне доступный.

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