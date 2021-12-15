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Советовала Хромченко: Малинина отправилась на прогулку в модном пуховике с отливом

Такая куртка-дудун явно не для сибирского холода.

Советовала Хромченко: Малинина отправилась на прогулку в модном пуховике с отливом
Эмма и Александр Малинины. Фото: Global look press

Эмма Малинина в настоящий момент перебралась в Лондон, где обучается ее дочь Устинья в Королевской академии музыки и мечтает о карьере оперной звезды. А ее муж Александр Малинин пребывает в России, снимаясь в различных новогодних проектах и участвуя в концертах.

Жена Александра Малинина тоже времени даром не теряет, она украсила свой лондонский дом к Новому году, поставила елку. И частенько прогуливается с дочкой по уютным улочкам.

В Англии сейчас довольно тепло и звезда одевается в основном в укороченные пуховики. В одном из них она недавно вышла на променад.

Эмма Малинина. Фото: instagram.com/doktoremmamalinina/

Эмма выбрала лакированную модель с отливом. Эвелина Хромченко, рассказывая о модной зимней одежде говорила, что пуховики с блеском актуальны, но с ними нужно быть аккуратными тем, кто их хочет носить в холода. Пропитка этих курток обычно неустойчива к морозам, поэтому нужно внимательно читать бирки перед покупкой.

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