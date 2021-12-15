Дочь Малинина отметилась в Лондоне в пальто, которое станет хитом следующего сезона

Устинья Малинина в этом году поступила в Королевскую академию музыки в Лондоне и мечтает по ее окончании стать оперной певицей. Ее кумир — Анна Нетребко.

Как и жена Юсифа Эйвазова, дочь народного артиста не только хорошо поет, но и любит красиво наряжаться. Одна из ее последних покупок — интересное пальто длины миди.

Как рассказала имидж-стилист Наталья Родионова Teleprogramma.pro, такие модели сейчас как раз входят в моду, также фэшн-эксперт прокомментировала в целом городской образ Устиньи Малининой с этим пальто.

«Сочетание кожаных брюк с кедами, водолазкой, пальто и кепкой отлично работает в осенне-весеннем casual-гардеробе. Но есть тут своя изюминка.

Стоит отметить, что в моду вошла полная длина джинсов и брюк по косточку и чуть ниже, как на Устинье. Очень практично, наконец-то наши щиколотки не будут мерзнуть.

Пальто имеет актуальный крой, этой осенью именно прямой свободный силуэт длины миди стал особенно популярным и потихоньку вытесняет фасон пальто-халата.

Образ Устиньи был бы минималистично-базовым, если бы не декор на пальто, который задает настроение. Стиль милитари прослеживается во многих зимних коллекциях – 2021/22 — у Fendi, Etro, Jacquemus даже Chanel.

Отдаленно это пальто имеет отголоски осенне-зимней коллекции Louis Vuitton, только тематика другая, там имитировались аппликации на тему греческой и римской античности, а в образе певицы — эмблемы.

Мы также видим прием эклектики, когда совмещаются разные стили в одном комплекте — женственная сумочка, милитари-пальто, спортивная обувь и головной убор.

Не бойтесь добавлять в свой аутфит детали, отражающие ваши взгляды, хобби, увлечение, сегодня самовыражение в тренде!» — высказалась Наталья Родионова.

Справка Teleprogramma.pro

Наталья Родионова — имидж-стилист, консультант и персональный шопер. Закончила школу стиля StyleProfi, прошла курс «Стилист 3.0», имеет художественное образование и высшее образование в сфере PR.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.