Звездные посиделки: Боярская в платье цвета малины встретилась с братом в ресторане

Елизавете Боярской 20 декабря исполнилось 36 лет. В свой день рождения актриса облачилась в элегантное платье малинового цвета и собрала своих близких в ресторане.

Родной брат Елизаветы Сергей Боярский хоть и спешил в командировку, нашел несколько минут, чтобы отметиться в заведении, поздравить сестру и преподнести ей роскошный букет.

«Сегодня повезло — я успел перед поездом, который отвезет меня на завтрашнее пленарное заседание Госдумы, заехать к сестре на день рождения. Как всегда, Лиза была в окружении своих друзей, у нее их много и все они настоящие. Я очень рад за нее, это так важно. С праздником, любимая сестренка! Люблю тебя и горжусь тобой!» — написал в личном блоге Сергей Боярский.

Политик признался, что в последнее время все чаще узнает про свою знаменитую сестру из социальных сетей, поскольку их рабочие графики очень разнятся и практически нет возможности пообщаться лично.

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