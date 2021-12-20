«Новый год — лучший повод»: Алсу примерила костюм с эффектом мерцания, который отлично подойдет к празднику

К комплекту в пайетках певицы посоветовала присмотреться имидж-стилист Наталья Родионова.

Алсу вышла в свет в тотальном черном костюме в пайетках. Певица выбрала комплект, состоящий из свободного жакета, брюк палаццо и топа из такого же материала.

Образ звезда завершила открытыми туфлями, часами с кожаным ремешком и элегантной сумочкой с лаковым покрытием.

Праздничный аутфит Алсу прокомментировала специально для Teleprogramma.pro имидж-стилист Наталья Родионова.

«Блестки с блестками — да, носим! Мировые инфлюенсеры еще с осени демонстрируют образы, где присутствует один цвет, сплошные стразы и пайетки. Новый год — лучший повод, чтобы облачиться в сверкающий наряд.

Алсу очень идет этот черный блестящий образ. Макияж поддерживает выбранный стиль, выделяет черты лица и гармонично дополняет аутфит.

Костюм выгодно подчеркивает рост певицы, создает элегантный вечерний силуэт, хотя и скрывает стройную фигуру. Но здесь есть один прием, придающий наряду утонченность и сексуальность, — открытая обувь, босоножки и открытые запястья.

Слегка приталенный удлиненный жакет полуприлегающего кроя без сильного оверсайза, свободные брюки в пол подойдут любому типу фигуры при условии достаточно высокого роста — от 169 см. Обратите внимание, как заправлен топ — с небольшим напуском. Если есть необходимость скорректировать зону живота, то блузку лучше оставить навыпуск.

А вот черный цвет украсит не каждую внешность. Поэтому правильный make-up и укладка имеют огромное значение в праздничном образе total black», — прокомментировала Наталья Родионова.

Справка Teleprogramma.pro

Наталья Родионова — имидж-стилист, консультант и персональный шопер. Закончила школу стиля StyleProfi, прошла курс «Стилист 3.0», имеет художественное образование и высшее образование в сфере PR.

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