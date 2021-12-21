«Как в этом в туалет ходить?»: Бузова повернулась задом и начала снимать комбинезон прямо на камеру

Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова сейчас старается успеть всюду. У звезды расписана каждая минута – премии, съемки, концерты, корпоративы. И на каждый выход требуется особый наряд.

На премию Fashion TV красавица нарядилась в модный монохромный образ. Она предпочла облегающий комбинезон, который надела без нижнего белья, и накинула поверх него шубку с длинным ворсом. По окончании церемонии певица запечатлелась для микроблога с расстегнутым нарядом и повернулась задом в камере.

«Видимо, еще что-то задевает, раз столько внимания уделяется», «И как в этом комбезе в туалет ходить?», «Красотка», «Красота и элегантность», «Как красиво!», «Ольга, это ваш лучший ракурс», — поспешили заметить фолловеры.

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