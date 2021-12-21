Не только черный и белый: модные цвета зимы-2022
Видео
Любимые фильмы Прохора Шаляпина, которые могут украсить новогодние каникулы
Видео

Боевая подруга: как выглядит жена Рожкова из «Уральских пельменей», подарившая ему сыновей

Шоумен никогда не выкладывает снимки любимой женщины в соцсетях.

Боевая подруга: как выглядит жена Рожкова из «Уральских пельменей», подарившая ему сыновей
Андрей Рожков. Фото: instagram.com/rozhkovandrey_official/

Шоумен из «Уральских пельменей» Андрей Рожков никогда не выкладывает в соцсетях снимки матери своих троих сыновей — жены Эльвиры, поэтому увидеть, как она выглядит — большая удача для прессы.

Андрей Рожков с женой
Андрей Рожков с женой. Фото: из архива Андрея Рожкова/КП-Екатеринбург

Шоумен показал редкий снимок из личного архива журналистам «Комсомольской правды-Екатеринбург». Эльвира — настоящая боевая подруга Андрея Рожкова. Она поддерживает его во всех начинаниях. Пока он на гастролях — воспитывает наследников. У пары трое совместных детей — сыновья Семен, Петр и Макар.

«С семьей мы обычно отмечаем Новый год за городом, в своем доме. Супруга готовит утку в печи, делаем зимний салат, обязательно селедку под шубой, и, если есть настроение, лепим пельмени, для нас это прямо новогоднее блюдо».

Андрей Рожков

Напомним, что в свое время с Эльвирой Андрея Рожкова познакомили друзья. Они встречались шесть лет, а потом решили официально расписаться. Про свою жену Андрей Рожков говорит, что она «художник широкого профиля». Ей нравится работать с посудой и изделиями из глины.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

Андрей РожковАндрей Рожков последние новостишоу "Уральские пельмени"Шоу "Уральские пельмени" последние новостиЭльвира Рожкова