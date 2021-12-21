Боевая подруга: как выглядит жена Рожкова из «Уральских пельменей», подарившая ему сыновей

Шоумен никогда не выкладывает снимки любимой женщины в соцсетях.

Шоумен из «Уральских пельменей» Андрей Рожков никогда не выкладывает в соцсетях снимки матери своих троих сыновей — жены Эльвиры, поэтому увидеть, как она выглядит — большая удача для прессы.

Шоумен показал редкий снимок из личного архива журналистам «Комсомольской правды-Екатеринбург». Эльвира — настоящая боевая подруга Андрея Рожкова. Она поддерживает его во всех начинаниях. Пока он на гастролях — воспитывает наследников. У пары трое совместных детей — сыновья Семен, Петр и Макар.

«С семьей мы обычно отмечаем Новый год за городом, в своем доме. Супруга готовит утку в печи, делаем зимний салат, обязательно селедку под шубой, и, если есть настроение, лепим пельмени, для нас это прямо новогоднее блюдо». Андрей Рожков

Напомним, что в свое время с Эльвирой Андрея Рожкова познакомили друзья. Они встречались шесть лет, а потом решили официально расписаться. Про свою жену Андрей Рожков говорит, что она «художник широкого профиля». Ей нравится работать с посудой и изделиями из глины.

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