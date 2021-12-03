«На телевидении выпусков не предполагается»: Рожков рассказал о судьбе шоу «Ваши пельмени»

По словам шоумена, это чисто гастрольная программа.

Один из лидеров «Уральских пельменей» Андрей Рожков в беседе с Teleprogramma.pro высказался о судьбе шоу «Ваши пельмени», в котором они выступают вдвоем с Вячеславом Мясниковым отдельно от основного состава юмористического коллектива.

«Шоу «Ваши пельмени» — это просто концертная программа, которую мы сделали вдвоем с Вячеславом Мясниковым. Это гастрольная программа». Андрей Рожков

По словам Рожкова, данное шоу на телевидении увидеть не получится. «На телевидении выпусков не предполагается. Мы просто работаем параллельно с основным коллективом», — заявил он.

Ранее Вячеслав Мясников отмечал, что они сворачивают с Андреем Рожковым гастрольную деятельность шоу «Ваши пельмени». Причина в том, что им хочется больше внимания уделять своим семьям.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!