«Есть творческие переживания»: Рожков ответил Мясникову о «несмешных» шутках «Уральских пельменей»

Как отметил шоумен, они действительно варятся внутри коллектива долгое время.

Шоумен Андрей Рожков в беседе с Teleprogramma.pro ответил своему коллеге Вячеславу Мясникову, который ранее заявил, что шутки «Уральских пельменей» стали в последние годы не такими смешными, как раньше.

«Вы мне задаете очень провокационный вопрос. Давайте просто посмотрим на рейтинги программ, где показывают шоу, и все сразу станет понятно. Мы тут внутри коллектива уже варимся долгое время. Можем давать неадекватную оценку всему, что происходит. Мне тоже может что-то казаться или не казаться. Рейтинги говорят об обратном». Андрей Рожков

Как отметил Андрей Рожков, шоу до сих пор очень сильно любит зритель. «Есть какие-то творческие переживания. Хочется всегда лучше, смешнее. Не всегда это получается. Но это нормальный процесс. Скажу, что к Новому году будут сюрпризы, но пока рассказывать не буду. Не имею права», — заметил Андрей Рожков.

Ранее Вячеслав Мясников заявил о кризисе жанра в «Уральских пельменях». По его словам, шутки стали не такими смешными как раньше, потому что уже многое испробовано.

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