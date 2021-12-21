«Когда Марины не стало — все сломалось»: Довлатова объяснила, почему закрыли проект «Девчата»

По словам телеведущей, Голуб была в их компании неким громоотводом.

Телеведущая Алла Довлатова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему закрылся некогда популярный на телевидении проект «Девчата».

«Когда Марина Голуб пришла к нам в «Девчата», то мы ее сразу полюбили. Мы реально без Марины осиротели. Просто осиротели. Нас по крупицам всех собирали, чтобы мы не перегрызлись, чтобы не было интриг». Алла Довлатова

По словам Аллы Довлатовой, у них с коллегами все-таки порой были конфликты во время съемок.

«Но когда Марины не стало, то я поняла, что стало все ломаться. Марина была громоотводом», — заметила Алла Довлатова.

Напомним, что информационно-развлекательная программа «Девчата» выходила с 2010 по 2014 год. Ведущими, кроме Довлатовой и Голуб, были Рита Митрофанова, Тутта Ларсен, Ольга Шелест и Мария Голубкина. Актриса Марина Голуб погибла в ДТП в 2012 году.

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