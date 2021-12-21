«Они два разных человека»: дочь Марины Голуб объяснила, почему развелись ее родители

Как отметила Анастасия, вместе ее мама и папа были совсем недолго.

Дочь актрисы Марины Голуб Анастасия в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему развелись ее родители.

«Моя мама работала в театре «Сатирикон» и как-то на улице ловила машину. Судьба подарила ей отца. Он подрабатывал таксистом. Сразу стал с мамой кокетничать. Она ему понравилась. Мама посмотрела на него и произнесла: «Вы араб?». Он ответил, что еврей. Вскоре они сыграли свадьбу». Дочь Марины Голуб

Как отметила Анастасия, что-то не пошло у ее родителей в отношениях с самого начала.

«Они два разных человека. Прожили совсем недолго вместе. Когда я родилась, то родители были уже не вместе. Они какое-то время даже не общались. Он потом папа возник в нашем доме, но мне не говорили, что это мой отец. Он дарил мне какие-то подарки. Это происходило с трех до семи лет. Мама — она про искусство, про театр, а отец прагматичный человек. Его не влечет мир культуры. Их по силе энергетического наполнения закрутило, но потом они улетели друг от друга», — заявила единственная дочь Марины Голуб.

Напомним, что Марина Голуб погибла в ДТП в 2012 году в возрасте 54 лет. Анастасия — ее единственная дочь от первого брака с предпринимателем Евгением Тройниным.

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