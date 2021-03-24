«Секси»: Алла Довлатова удивила откровенным фото, позируя в бикини

Радиоведущая Алла Довлатова – мама четверых детей. Старшей ее дочке уже 21 год, а младшей – всего четыре. Ранее блондинка признавалась, что во время каждой беременности набирала около 20 килограммов, от которых благополучно избавлялась буквально через полтора-два месяца.

Главным условием в борьбе с лишним весом Довлатова называет спорт, фитнес, массаж, правильное питание и плавание. Примечательно, что в фитнес-клубе Довлатова появляется три-четыре раза в неделю. Фотографиями из бассейна Алла поделилась в своем Instagram. Она позировала в полосатом красно-белом бикини, похваставшись стройной фигурой и соблазнительными формами.

«Секси! Классная! Просто огонь! Красотка!», — писали пользователи Сети.

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