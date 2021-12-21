«Была у него проблема с алкоголем»: дочь Голуб назвала причины расставания матери с Долгачевым

«Мама начала встречаться с Вадимом. Я называла его отцом. Так происходило до пяти лет.

Вадим был актером в Волгограде. Он такой красавец. Двухметрового роста, мужественный. Он был для меня всегда заботливым отцом. Водил меня в детсад, гулять. Я ему за это очень благодарна».