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«Была у него проблема с алкоголем»: дочь Голуб назвала причины расставания матери с Долгачевым

Как отметила Анастасия, она лично выливала спиртное в унитаз.

«Была у него проблема с алкоголем»: дочь Голуб назвала причины расставания матери с Долгачевым
Марина Голуб. Фото: Globallookpress.com

Дочь актрисы Марины Голуб Анастасия в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему ее мать развелась со своим вторым мужем – актером Вадимом Долгачевым.

Марина Голуб и Вадим Долгачев
Марина Голуб и Вадим Долгачев. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Мама начала встречаться с Вадимом. Я называла его отцом. Так происходило до пяти лет.

Вадим был актером в Волгограде. Он такой красавец. Двухметрового роста, мужественный. Он был для меня всегда заботливым отцом. Водил меня в детсад, гулять. Я ему за это очень благодарна».

Анастасия Голуб

По словам Анастасии Голуб, ее мать и Вадим Долгачев вместе были примерно пять лет.

«У него была проблема, связанная с алкоголем. Это и была причина их расставания. Я даже сама выливала бутылки со спиртным в унитаз», — заметила Анастасия Голуб.

Напомним, что Марина Голуб погибла в ДТП в 2012 году. Анастасия ее единственная дочь от первого брака с предпринимателем Евгением Тройниным.

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Анастасия ГолубВадим ДолгачевЕвгений ТройнинМарина ГолубПрограмма "Судьба человека"