«Подписали брачный договор»: адвокат объяснил, как Лепс умудрился развестись за один день

Как отметил Андрей Алешкин, музыкант, скорее всего, отказался бороться за семейное имущество.

Адвокат Андрей Алешкин объяснил, как музыкант Григорий Лепс смог так стремительно и быстро развестись со своей женой балериной Анной Шаплыковой.

«Скорее всего, Лепс с женой подписали брачный договор или соглашение о расторжении брака, в котором четко оговорены все материальные моменты: опека над детьми, размер алиментов и так далее. Именно поэтому развод оформили одним днем: здесь нет предмета спора». Андрей Алешкин

По словам Алешкина, его крайне удивила позиция артиста. Он не стал бороться с женой за имущество. Если бы все обстояло по-другому, то заявление было подано в районный суд, а не мировой. Алешкин уверен, что Лепс отдал жене половину совместно нажитого имущества. Законную половину, как прописано в Семейном кодексе, сообщает «Комсомольская правда».

больше по теме Григорий Лепс и его жена Анна Шаплыкова официально разведены Суд удовлетворил иск Анны Шаплыковой о разводе с Григорием Лепсом.

Напомним, что 20 декабря Хамовнический суд Москвы официально оформил развод пары. Сам певец с женой на заседании не присутствовали.

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