Григорий Лепс и его жена Анна Шаплыкова официально разведены

Суд удовлетворил иск Анны Шаплыковой о разводе с Григорием Лепсом.

Популярный исполнитель Григорий Лепс и его супруга Анна Шаплыкова отныне больше не муж и жена.

Хамовнический суд Москвы в понедельник, 20 декабря, официально развел пару, удовлетворив иск Анны Шаплыковой к мужу Григорию Лепсу.

Супруги развелись после двадцати лет совместной жизни, у пары трое детей.

Напомним о том, что Анна Шаплыкова намерена развестись с Григорием Лепсом, стало известно пару недель назад.

СМИ тогда нашли информацию о поданном ею иске и дате его рассмотрения на официальном сайте суда.

Адвокат Анны Шаплыковой рассказала, что супруги расстаются мирно, а главной причиной, по которой они решили расторгнуть брак, стал кризис в отношениях.

В суд пришел только представитель Анны Шаплыковой. Ни Григорий Лепс, ни его адвокаты на бракоразводном процессе не присутствовали. Артист заранее согласился на все условия жены.

Как сообщает «Московский комсомолец», Лепс сразу после принятия решения о разводе передал Шаплыковой ювелирную компанию.

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