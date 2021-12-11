«Москва слезам не верит» названа любимым советским фильмом у россиян

За него проголосовали больше всего опрошенных ВЦИОМ.

11 декабря ВЦИОМ опубликовал данные опроса россиян об их любимых песнях, фильмах и книгах эпохи СССР. Свои ответы дали 1600 человек старше 18 лет.

Так 82% опрошенных ответили, что у них есть любимый советский фильм. Чаще всего респонденты упоминали картину фильмы «Москва слезам не верит» (6%), за ней идут «Девчата» (5%), «В бой идут одни старики», «А зори здесь тихие», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (по 4%).

Что касается советских песен, то любимая композиция имеется у 61%. Чаще всего это «Катюша» или гимн СССР (по 4%), за ними идет «День Победы» (3%).

Среди книг лидируют «Как закалялась сталь» Николая Островского (5%), «Тихий Дон» Михаила Шолохова (4%) и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

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