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«Мне он не стеснялся сказать: «Привет, Надюха, голова — два уха»: Ручка – о странных повадках Лепса

Как заметила певица, она не думает, что исполнитель «ходок налево».

«Мне он не стеснялся сказать: «Привет, Надюха, голова — два уха»: Ручка – о странных повадках Лепса
Надя Ручка. Фото: Globallookpress.com

Певица Надя Ручка в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ высказалась о странных повадках музыканта Григория Лепса.

Григорий Лепс
Григорий Лепс. Фото: Globallookpress.com

«Он не ходок налево. Он все время дерзит, шутит с людьми. Мне он вообще не стеснялся сказать: «Привет, Надюха, голова — два уха». Он какой-то такой панибратский. Я вообще не верю в их развод с женой».

Надя Ручка

А вот певица Евгения Малахова думает, что Лепс разведется с женой в самое ближайшее время.

«Развод – это случается, происходит. У них трое прекрасных детей. Когда 20 лет просыпаешься с одним и тем же человеком – это стрессовое состояние», — заявила она.

Напомним, что Григорий Лепс разводится с женой Анной Шаплыковой после двадцати лет брака. Мужу и жене предстоит делить имущество, недвижимость и совместный бизнес.

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Анна ШаплыковаГригорий ЛепсЕвгения МалаховаНадя Ручкапрограмма "Звезды сошлись"