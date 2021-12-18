Семейная идиллия: Костенко с сыном на руках запечатлелась с Тарасовым и дочками в белом платье

Футболист не только на прогулках, но и дома готов демонстрировать свои чувства. Пара нарядила детей в одинаковые наряды.

Дмитрий Тарасов многим знаком не только благодаря своей игре в футбол, но и Ольге Бузовой, которая была его женой. Именно после расставания со спортсменом она начала свою карьеру певицы.

А вот сам Дмитрий вскоре снова женился. Он счастлив в браке с Анастасией Костенко. Раньше девушка участвовала в конкурсах красоты и даже претендовала на титул Мисс «Россия». Но теперь она мама троих детей.

Раньше Тарасов жаловался, что Бузова не сделала его счастливым, так как не родила детей. Теперь у него подрастают две дочки Милана и Ева, которых родила Костенко. Также в этом году на свет появился его сын Алексей. Ему всего полтора месяца. Так как футболист сделал паузу в карьере, он помогает жене растить наследников. Он часто гуляет с дочками.

А на этот раз Дмитрий сначала запечатлелся с женой на прогулке Костенко была в белой парке с мехом. А потом они показали идиллию уже дома. У нарядной елки Анастасия предстала в белом струящемся платье. На руках она держала крохотного сына. Дочки были в платьях, как у мамы. Футболист надел белую футболку, чтобы быть в одной гамме с семьей.

«Когда ты рядом со мной мне тебя как всегда мало», — написала жена Тарасова.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многим не терпится увидеть лицо малыша. «Первая девочка просто космос », «Настя, такие вы красивые!», «Дочки такие красивые», «Такие милые! Счастья вашей семье! Красивая пара, чудесные детки!», «Гармония во всем», — прокомментировали пост подписчики.

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