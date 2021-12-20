Асимметрия приветствуется! Какие платья посоветовал Рогов для празднования Нового года

Александр Рогов на YouTube-проекте Rogov live посоветовал несколько платьев, которые он посчитал уместными для празднования Нового года.

Во-первых, сезон приветствует пайетки, поэтому наряд в этой актуальной обшивке, по мнению стилиста, будет хорошей идеей. Да и в таком блеске трудно остаться незамеченной.

Во-вторых, актуальны различные фантазийные вырезы на платьях и другой одежде. Если у вас будет «дыра» на талии, сзади, сбоку, в других местах, вы прослывете на вечеринке модницей. Да и смотрится это очень сексуально.

В-третьих, в моде асимметрия. И если у вашего платья не будет одного рукава, вы не только блеснете эротизмом, но и вновь заявите о себе, как о даме, которая понимает толк в моде.

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