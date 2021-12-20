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Асимметрия приветствуется! Какие платья посоветовал Рогов для празднования Нового года

Банальная красота больше не привлекает стилистов.

Асимметрия приветствуется! Какие платья посоветовал Рогов для празднования Нового года
Александр Рогов. Кадр из YouTube-шоу Rogov live

Александр Рогов на YouTube-проекте Rogov live посоветовал несколько платьев, которые он посчитал уместными для празднования Нового года.

Во-первых, сезон приветствует пайетки, поэтому наряд в этой актуальной обшивке, по мнению стилиста, будет хорошей идеей. Да и в таком блеске трудно остаться незамеченной.

Рогов показал модное платье в пайетках. Кадр из YouTube-проекта Rogov live

Во-вторых, актуальны различные фантазийные вырезы на платьях и другой одежде. Если у вас будет «дыра» на талии, сзади, сбоку, в других местах, вы прослывете на вечеринке модницей. Да и смотрится это очень сексуально.

Платье, которое Александр Рогов рекомендовал на Новый год. Кадр из YouTube-шоу Rogov live

В-третьих, в моде асимметрия. И если у вашего платья не будет одного рукава, вы не только блеснете эротизмом, но и вновь заявите о себе, как о даме, которая понимает толк в моде.

Платье, которое Александр Рогов рекомендовал на Новый год. Кадр из YouTube-шоу Rogov live

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