Стоит всего 999 рублей! Какое платье из масс-маркета Рогов рекомендовал для встречи Нового года

Александр Рогов на YouTube-шоу Rogov live попытался найти красивую одежду для встречи Нового года в масс-маркете. И ему это удалось.

В отделе одного известного демократичного бренда он обнаружил платье всего за 999 рублей, в котором можно смело идти на праздник. Оно имело остромодный вырез в области талии и драпировку спереди на юбке. Кроме того, обладало блеском, благодаря которому получало торжественный вид.

Правда, Рогов уточнил, что это платье максимум пригодится раза на два. Кроме того, его хозяйка должна иметь безоговорочно хорошую фигуру. Однако выглядеть она будет на торжестве в нем очень привлекательно!

С ним можно надеть как грубые ботинки, так и изящные туфли, в зависимости от характера вечеринки.

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