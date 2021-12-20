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Стоит всего 999 рублей! Какое платье из масс-маркета Рогов рекомендовал для встречи Нового года

Оно имеет модную ткань и фасон.

Стоит всего 999 рублей! Какое платье из масс-маркета Рогов рекомендовал для встречи Нового года
Александр Рогов. Фото: instagram.com/alexandrrogov/

Александр Рогов на YouTube-шоу Rogov live попытался найти красивую одежду для встречи Нового года в масс-маркете. И ему это удалось.

В отделе одного известного демократичного бренда он обнаружил платье всего за 999 рублей, в котором можно смело идти на праздник. Оно имело остромодный вырез в области талии и драпировку спереди на юбке. Кроме того, обладало блеском, благодаря которому получало торжественный вид.

Платье, которое Александр Рогов рекомендовал на Новый год. Кадр из YouTube-шоу Rogov live

Правда, Рогов уточнил, что это платье максимум пригодится раза на два. Кроме того, его хозяйка должна иметь безоговорочно хорошую фигуру. Однако выглядеть она будет на торжестве в нем очень привлекательно!

С ним можно надеть как грубые ботинки, так и изящные туфли, в зависимости от характера вечеринки.

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