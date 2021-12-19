Дешевые и простые: в каких пальто ходят истинные парижанки, показал Рогов

У нас подобные экземпляры можно недорого купить в масс-маркете.

Александр Рогов на YouTube-шоу Rogov live прошелся по масс-маркету в поисках интересных модных вещей.

Он обнаружил в одном из отделов очень дешевые вещи, далеко не все они ему понравились. Однако стилист заметил, что за небольшие деньги здесь можно купить вполне приличные джинсы и юбки из денима.

А вот от покупки джеггинсов посоветовал воздержаться, они редко кому идут и часто плохо подают фигуру.

Александр Рогов также заметил стеллаж с пальто их полиэстера всего за 1799 рублей. По словам стилиста, они неприятны на ощупь, однако во Франции женщины носят именно такие.

«Вот я сейчас ругаю эти полиэстеровые пальтишки, но на самом деле половина парижанок ходит именно в таких пальто. Они надевают вот такое полиэстеровое пальто с полиэстеровой кофтой с искусственным мехом в виде оторочки, джинсы узенькие и какие-то стоптанные тапки. И в этом состоит парижский шик. Возможно, это классно, потому что они идут во всем этом на фоне Лувра, а у нас на остановке стоят грязной», — сказал Рогов.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.