Свежие пироги, икра, салаты: Валерия в леопардовой блузке пообедала дома у мамы

Певица поделилась трогательными кадрами. Галина Николаевна накрыла на стол, чтобы угостить дочку и зятя.

Валерия является популярной певицей. Она не скрывает, что любит проводить время с родными. Однако в последнее время артистка регулярно появляется на публике. Она участвует в праздничных концертах.

Певица снимается в новогодних съемках. Не так давно она отметилась в шоу «Маска». Каждый раз ее сопровождает муж Иосиф Пригожин. Обычно свободное время пара уделяет внучке звезды — Селин.

А 20 декабря Валерия отправилась в гости к своей маме Галине Николаевне. Она всегда старается радовать родительницу своим присутствием. На столе сразу появились разные угощения — от свежих пирогов, рыбки, бутербродов с красной икрой до салатиков.

Певица облачилась в блузку с леопардовым принтом и черные брюки. Она сама нарезала пирог. За столом сидел и Пригожин, который вдумчиво смотрел в телефон.

«Заехали на обед к мамуле», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит мама певицы. Многие отметили, что у нее очень приятная внешность. Валерия получила много комплиментов. «Какая у вас красивая мама», «Так похожи», «Какие вкусности домашние на столе», «Вы такая стройная, неужели кушали все это?», «У вас такие теплые отношения с мамой», «Иосиф задумчивый», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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