«А моему нравится»: Валерия в белом платье с пышной юбкой и тюрбаном на голове предстала в шоу «Маска»

Иосиф Пригожин поделился эксклюзивными кадрами из новогоднего выпуска. Пока Александр Ревва трапезничал, Валерия поспорила с Филиппом Киркоровым.

Валерия является народной артисткой России. Она дружит со многими звездами. Несмотря на то, что ей 53 года, певица продолжает выпускать песни и петь в дуэте. К слову, многие восхищаются тем, как выглядит жена Иосифа Пригожина.

В этом году она стала бабушкой. У ее сына Арсения родилась дочка Селин. Но артистка выглядит гораздо моложе своих лет, поэтому не все догадываются о ее статусе.

А вот в последние годы популярность Валерии возросла благодаря шоу «Маска», в котором она занимает место члена жюри. В декабре стартовали съемки новогоднего выпуска проекта.

Певица снова разместились в кресле. Она была облачена в белое платье с пышной юбкой и ниспадающими рукавами. Ее образ дополнил тюрбан, который украсил ее прическу. За столом с ней были Александр Ревва, Филипп Кикророва с короной на голове и Тимур Родригез.

Пригожин поделился кадрами со съемок. Ревва решил поесть гречку, так как уже было утро. Рядом с ним Валерия листала ленту в телефоне.

«Вчера съемка Маски закончилась в 6 утра. Я молча завидовал всем, кто аппетитно кушал, особенно Артур Пирожков. Лера пыталась найти в интернете ножки одного из участников шоу. Филипп тоже был увлечен перепиской, а я был просто голодным оператором», — признался Иосиф. «Это твоя версия была, что Шура?», — спросил Ревва. «Нет, это моя версия», — заявила певица. «Какая ты упрямая! Это не самое лучше качество для девушки! Отличница», — вмешался Киркоров. «А моему нравится! И потому что я рогатая, я телец!» — пояснила Валерия.

Поклонники восхитились кадрами. Многие признались, что соскучились по судьям проекта. «Вау, какая Валерия красивая», «Филлип Бедросович бесподобен», «Ой, вы молодец, круто получилось! Люблю вас с Валерией», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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