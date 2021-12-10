«А моему нравится»: Валерия в белом платье с пышной юбкой и тюрбаном на голове предстала в шоу «Маска»

Валерия является народной артисткой России. Она дружит со многими звездами. Несмотря на то, что ей 53 года, певица продолжает выпускать песни и петь в дуэте. К слову, многие восхищаются тем, как выглядит жена Иосифа Пригожина.
В этом году она стала бабушкой. У ее сына Арсения родилась дочка Селин. Но артистка выглядит гораздо моложе своих лет, поэтому не все догадываются о ее статусе.
А вот в последние годы популярность Валерии возросла благодаря шоу «Маска», в котором она занимает место члена жюри. В декабре стартовали съемки новогоднего выпуска проекта.
Певица снова разместились в кресле. Она была облачена в белое платье с пышной юбкой и ниспадающими рукавами. Ее образ дополнил тюрбан, который украсил ее прическу. За столом с ней были Александр Ревва, Филипп Кикророва с короной на голове и Тимур Родригез.
Пригожин поделился кадрами со съемок. Ревва решил поесть гречку, так как уже было утро. Рядом с ним Валерия листала ленту в телефоне.
«Вчера съемка Маски закончилась в 6 утра. Я молча завидовал всем, кто аппетитно кушал, особенно Артур Пирожков. Лера пыталась найти в интернете ножки одного из участников шоу. Филипп тоже был увлечен перепиской, а я был просто голодным оператором», — признался Иосиф.
«Это твоя версия была, что Шура?», — спросил Ревва.
«Нет, это моя версия», — заявила певица.
«Какая ты упрямая! Это не самое лучше качество для девушки! Отличница», — вмешался Киркоров.
«А моему нравится! И потому что я рогатая, я телец!» — пояснила Валерия.
Поклонники восхитились кадрами. Многие признались, что соскучились по судьям проекта. «Вау, какая Валерия красивая», «Филлип Бедросович бесподобен», «Ой, вы молодец, круто получилось! Люблю вас с Валерией», — прокомментировали кадры пользователи Сети.
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