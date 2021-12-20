Сексуально и благородно: красивое платье-гипноз рекомендовал Васильев дамам на Новый год

Если есть желание на новогодней вечеринке сразить всех мужчин, стоит прислушаться к совету Александра Васильева и выбрать платье в стиле «барокко» с манящим декольте и блестками. Этот наряд представили на подиуме Первого канала на «Модном приговоре».

Платье оказалось одновременно и очень сексуальным, и благородным. Эротизм наряда был скрытым, достойным, а потому в нем трудно нарваться на осуждение со стороны окружающих, но вот рассчитывать на похвалу и внимание вполне реально.

Представленное платье было пошито на запах, что неизменно стройнит и подчеркивает женственные лини, создает визуально талию, пышные рукава делают его торжественным, а V-образное декольте красиво подает шею.

«Хочу обратить ваше внимание на особенности стиля «барокко» в женской одежде. Это объемные рукава жиго или «окорок» и ниспадающее декольте V-образного силуэта, которое открывает красивую линию плеч нашей героини», — прокомментировал Александр Васильев.

Историк моды заметил, что этот стиль вошел в моду в XVII веке и периодически становится актуальным вновь. В настоящий момент подиумы его опять приветсвуют.

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