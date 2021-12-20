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На Новый год платье не обязательно! Как красиво подать брючный костюм на вечеринку, показал Рогов

В этом сезоне активно вошли в моду перья, и они всегда имеют нотку шика, которая пригодится на вечеринке.

На Новый год платье не обязательно! Как красиво подать брючный костюм на вечеринку, показал Рогов
Александр Рогов. Фото: Борис Кудрявов/ "Экспресс газета"

Александр Рогов на YouTube-шоу ROGOV LIVE рекомендовал женщинам не останавливаться на стереотипе о том, что на Новый год обязательно нужно надевать платье. Красиво декорированный брючный костюм — тоже хорошее решение, а еще — отличное вложение средств.

Для вечеринки лучше приобрести костюм с жакетом яркого сочного цвета, который при нейтральной обуви и блузе вполне подойдет потом для работы. Но на корпоратив или праздник в кругу друзей вы можете просто надеть его с боа.

Образ с боа. Кадр из шоу СТС «Рогов в деле»

Именно такой образ выбирал Александр Рогов ранее для героини шоу «Рогов в деле» на СТС. Сейчас боа и украшения в виде перьев марабу — сильный тренд. В дальнейшем боа можно будет носить и с другими нарядами.

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