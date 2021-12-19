«Унаследовал гены папы»: Анисина показала повзрослевшего сына от Джигурды

Любовь олимпийской чемпионки по фигурному катанию Марины Анисиной и актера Никиты Джигурды возникла в 2007-м году во время их общего выступления в ледовом шоу. В начале 2008-го они поженились, а спустя год стали родителями сына, которому дали необычное имя — Мик-Анжель Крист Анисин-Джигурда.

В этом году Мику исполнилось 12 лет, он занимается большим теннисом. Кадрами с подросшим сыном Марина поделилась в своем инстаграме.

«Наш любимый бог Мик унаследовал гены папы! Всегда шоу, даже после тренировки. Ну ок, я пока имею терпение. Но хочу сказать, большой спорт — это не театр. Совсем другие физические затраты и другие нагрузки, и настрой – даже, если мы все боги» — написала Анисина.

Напомним, у Мика есть младшая сестра – 11-летняя Эва-Влада. В 2016-м году Анисина и Джигурда объявили о разводе, но в этом году пара решила попытать счастья во второй раз и снова стала мужем и женой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.