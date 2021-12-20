«Если бы не встретила Лепса, то сидела сейчас где-нибудь в хрущевке»: Влад Кадони — о жене певца

Как считает телеведущий, Анна Шаплыкова была никем до знакомства со звездным исполнителем.

Телеведущий Влад Кадони в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что жена музыканта Григория Лепса балерина Анна Шаплыкова должна быть всему благодарна в этой жизни своему мужу.

«Кем она была до знакомства с Лепсом? Это была девочка, которая с ним жизнь узнала. Если бы она не встретила Лепса, то сидела сейчас где-нибудь в хрущевке». Влад Кадони

Высказался о предстоящем разводе музыканта и певец Виктор Рыбин. «Она нормальная боевая девчонка. Была в курсе, за кого выходила замуж. Я думаю, что она была в тот момент рада. И Гриша был рад. Всем мы радуемся поначалу», — сказал исполнитель.

Напомним, что Григорий Лепс разводится с женой Анной Шаплыковой после двадцати лет брака. Мужу и жене предстоит делить имущество, недвижимость и совместный бизнес.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!