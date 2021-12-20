«После каждого концерта тысячи девочек вытаскивали нижнее белье»: Ханга – о разводе Лепса

Телеведущая Елена Ханга в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ высказалась о разводе певца Григория Лепса с женой.

«Она через очень многое прошла. После каждого концерта тысячи девочек вытаскивали нижнее белье. Размахивали им и у окон его стояли. Его жене сотни женщин писали письма со словами: «У меня ребенок от твоего мужа». Или сообщения: «Я вчера была с твоим мужем». Они просили отпустить его». Елена Ханга

Как заметила телеведущая Алла Довлатова, жене Лепса надо было быть готовой к тому, что придется прощать. «Артисты – это люди особой формации. Они очень эмоциональные и возбудимые. Соблазнов очень много. Он мог просто влюбиться. Он лет 10 назад приходил на программу ко мне и говорил, что его жена — опора для него», — заметила Довлатова.

Напомним, что Григорий Лепс разводится с женой Анной Шаплыковой после двадцати лет брака. Мужу и жене предстоит делить имущество, недвижимость и совместный бизнес.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!