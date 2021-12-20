«В последнее время у мужчин это становится доброй традицией»: Кудрявцева – о разводе Лепса

Как отметила телеведущая, музыкант был в браке со второй женой 20 лет.

Телеведущая Лера Кудрявцева в эфире шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ высказалась о разводе музыканта Григория Лепса с женой балериной Анной Шаплыковой.

«В последнее время у мужчин это становится уже доброй традицией. Двадцать лет в браке. Оп! И развод! Ну как это они замучились? Где 20 лет, то там и на всю жизнь». Лера Кудрявцева

Высказался о ситуации в семье Лепса и «иванушка» Андрей Григорьев-Апполонов. «Двадцать лет в браке – это на самом деле, ребята, огромный срок. Другое дело, что замучились уже они, наверное», — сказал певец.

Напомним, что судебный процесс о разводе Григория Лепса с женой стартует 20 декабря. Мужу и жене предстоит делить имущество, недвижимость и совместный бизнес.

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