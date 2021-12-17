«Я стал самым счастливым человеком»: Мальков в эйфории от того, что Макеева сменила фамилию

Спустя семь месяцев после свадьбы Анастасия Макеева и Роман Мальков вновь отправились в ЗАГС. Актриса решила взять фамилию мужа. Теперь звезда театра стала Мальковой-Макеевой. Об этом она рассказала в своем инстаграме. А бизнесмен-строитель на своей странице показал документ, подтверждающий ее действия.

«Я сегодня стал самым счастливым человеком на этой планете! Моя жена теперь носит мою фамилию! Моя Настя Малькова-Макеева», — написал Мальков.

Напомним, 23 декабря Анастасия Макеева отметит свой 40-й день рождения. Ее роман с Мальковым закрутился в прошлом году, а в мае 2021-го они сыграли пышную свадьбу в Крыму, после чего обвенчались.

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