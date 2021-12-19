«Буду петь с Бананом»: телеведущий Вячеслав Макаров раскрыл детали съемки новогодней «Маски»

Бессменный ведущий шоу рассказал, что будет происходить на НТВ перед тем, как куранты пробьют полночь.

Телеканал НТВ готовит сюрприз для всех поклонников проекта «Маска».

В канун Нового года, вечером 31 декабря, канал покажет новогодний выпуск шоу «Маска», в котором телезрителей ждет множество сюрпризов.

больше по теме Дива в золотом: Алина Кабаева в мерцающем платье в пол пустилась в пляс во время девичника в ресторане Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева в роскошном наряде отметилась в ресторане.

Бессменный ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров раскрыл некоторые детали новогоднего праздника.

«В новогоднюю ночь буду петь с бананом, — написал Вячеслав Макаров в микроблоге. —

И это еще в абсолютно трезвом состоянии я пишу вам об этом. Если вы будете подпевать банану, то это норма. 31 декабря в 20:22 НТВ».

Поклонники «Маски» тут же заявили, что у них уже включен режим ожидания праздничного новогоднего шоу.

Напомним, телеканал НТВ на днях рассказал, какие Маски телезрители увидят в новогоднем эфире.

Их будет десять совершенно новых и придуманных специально для праздничной программы. Это Ежик, Мандарин, Часы, Мишка-хоккеист, Льдинка, Новогодний заяц, Белый тигр, Елочная игрушка, Новогодняя елка и Санта Клаус.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.