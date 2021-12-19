«Буду петь с Бананом»: телеведущий Вячеслав Макаров раскрыл детали съемки новогодней «Маски»

Телеканал НТВ готовит сюрприз для всех поклонников проекта «Маска».
В канун Нового года, вечером 31 декабря, канал покажет новогодний выпуск шоу «Маска», в котором телезрителей ждет множество сюрпризов.
Бессменный ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров раскрыл некоторые детали новогоднего праздника.
«В новогоднюю ночь буду петь с бананом, — написал Вячеслав Макаров в микроблоге. —
И это еще в абсолютно трезвом состоянии я пишу вам об этом. Если вы будете подпевать банану, то это норма. 31 декабря в 20:22 НТВ».
Поклонники «Маски» тут же заявили, что у них уже включен режим ожидания праздничного новогоднего шоу.
Напомним, телеканал НТВ на днях рассказал, какие Маски телезрители увидят в новогоднем эфире.
Их будет десять совершенно новых и придуманных специально для праздничной программы. Это Ежик, Мандарин, Часы, Мишка-хоккеист, Льдинка, Новогодний заяц, Белый тигр, Елочная игрушка, Новогодняя елка и Санта Клаус.
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