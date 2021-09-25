«Ты первый в мире ведущий, которого вот так сменили»: Вячеслав Макаров не будет вести «Шоумаскгоон»

В проекте примут участие Анатолий Цой с образом Льва, Карина Кокс, известная по образу Волка, Мороженное в исполнении Стаса Костюшкина, Юлия Паршута взявшая облик Змеи, Носорог, внутри которого оказался Кирилл Туриченко и другие.

А ведущий «Маски» Вячеслав Макаров на этот раз тоже станет участником.

«Поздравляю, Слава, ты первый в мире ведущий, которого вот так сменили на… Зайца!» — сказал Тимур Родригез.

Действительно, вести шоу будут двое – шоумен Тимур Родригез и Тимур Батрутдинов в костюме Зайца из «Маски».

Комментировать и оценивать выступления друг друга будут сами участники «Шоумаскгоон». В финале каждой программы они будут выставлять друг другу оценки от 2 до 9 баллов. Дважды одинаковый балл ставить запрещено, также как и голосовать за себя любимого. Кроме того, в каждом выпуске будет приглашенный артист с правом голоса. В первом выпуске им стал Юсиф Эйвазов.

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