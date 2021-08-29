«Этот вопрос лучше задать Кириллу»: избранница Носорога из шоу «Маска» рассказала о свадьбе с ним

Солист «Иванушек» Кирилл Туриченко стал невероятно популярен после своего участия в шоу «Маска» телеканала НТВ, где он выступал в костюме Носорога.

Телезрители были влюблены в выступления Носорога и ждали, что жюри проекта присудит победу именно ему. Возмущению поклонников не было предела, когда Кирилла Туриченко разоблачили буквально перед финалом шоу «Маска».

Все это время в курсе всего происходящего на проекте была избранница Кирилла Туриченко Дарья Тарасова. Музыкант не стал скрывать от возлюбленной своего участия в самом засекреченном шоу – такой между ними уровень доверия. Девушка даже присутствовала на съемках.

С Кириллом они вместе уже больше года, пару познакомили общие друзья. У Дарьи есть сын Платон от предыдущих отношений. Кирилл Туриченко сумел отлично поладить с мальчиком.

Что же касается свадьбы, то для Дарьи Тарасовой, по ее признанию, это событие не так и важно, ведь она уже была замужем. А вот Кирилл, по ее словам, скорее всего, захочет пышное торжество.

«Этот вопрос лучше задать Кириллу. Я была замужем, у меня была свадьба. Сейчас намного спокойнее отношусь ко всему. У Кирилла, конечно, не было свадебного торжества. Уверена, он этого хочет. Я не настаиваю. Как пойдет, так и будет», — цитирует Дарью Тарасову издание «Стархит».

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