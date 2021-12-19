«Вдвоем весь день»: Антон Гусев из «Дома-2» провел воскресенье с подросшим сыном от Евгении Феофилактовой

Экс-участник реалити-шоу Антон Гусев нечасто видится с Даниэлем. Каждую встречу с наследником он считает событием.

Бывший участник «Дома-2» Антон Гусев после развода с первой женой Евгенией Феофилактовой не демонстрирует особенного желания общаться с сыном Даниэлем.

Ссылаясь на занятость, Антон Гусев довольно редко встречается с наследником. Каждое свидание отца и сына становится событием для обоих.

Антон Гусев всегда сообщает об этом в микроблоге, рассказывая, куда он водил Даниэля и сколько подарков ему купил.

На этот раз Антон Гусев провел с Даниэлем воскресенье в развлекательном центре. Снимком с сыном он поделился в Instagram.

«Люблю. Вдвоем весь день, поехали дальше, за покупками и в кино. Директ завален приятными комментариями, спасибо вам большое», — написал под фото Антон Гусев.

Подписчики были приятно удивлены этой новостью. А некоторые признались, что даже и не знали о сыне Антона. Так редко он его показывает, а значит, и видит сам.

«Папа и сын — нереальная связь. Дай бог, у каждого ребенка будет именно папа, а не тот, кто помог зачать», «Не забывайте о сыне, вы ему нужны», «Не знала, что у тебя есть сын. Оба такие красавчики!» — высказались в Сети.

Напомним, Даниэлю недавно исполнилось девять лет. Вероятно, день рождения мальчика и стал поводом для встречи отца с ним.

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