Жульен с грибами в тесте филло: видеорецепт
Видео
Модные шубки звезд: подборка дизайнера
Видео

«Заставила потерять рассудок»: Евгения Феофилактова облачилась в роскошное белое платье после помолвки

Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова продемонстрировала умопомрачительный наряд, в котором вполне можно идти под венец.

«Заставила потерять рассудок»: Евгения Феофилактова облачилась в роскошное белое платье после помолвки
Евгения Феофилактова. Фото: instagram.com/evgeniyafeofilaktova/

Бывшая участница реалити-шоу Евгения Феофилактова, как известно, модель. Она довольно часто на фото в своем микроблоге позирует в шикарных нарядах.

На этот раз Евгения Феофилактова предстала в роскошном белом платье в пол. Наряд асимметричный, с одним рукавом и крупным цветком на плече, подчеркнул стройный стан Евгении Феофилактовой.

«Ты заставила меня потерять рассудок», — подписала кадр Женя Феофилактова.

Стоит отметить, что в белый наряд Женя Феофилактова облачилась после того, как сообщила своей аудитории в Instagram о помолвке. В таком платье вполне можно отправляться под венец.

Евгения Феофилактова в белом платье
Евгения Феофилактова в белом платье. Фото: instagram.com/evgeniyafeofilaktova/

Напомним, пару дней назад Евгения Феофилактова приняла от своего возлюбленного предложение руки и сердца.

В качестве доказательства скорой смены матримониального статуса Евгения Феофилактова показала шикарное помолвочное кольцо с огромным бриллиантом.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

 

Тэги

«Дом-2»белое платьевечерние нарядыЕвгения Феофилактова