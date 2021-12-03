«Заставила потерять рассудок»: Евгения Феофилактова облачилась в роскошное белое платье после помолвки

Бывшая участница реалити-шоу Евгения Феофилактова, как известно, модель. Она довольно часто на фото в своем микроблоге позирует в шикарных нарядах.
На этот раз Евгения Феофилактова предстала в роскошном белом платье в пол. Наряд асимметричный, с одним рукавом и крупным цветком на плече, подчеркнул стройный стан Евгении Феофилактовой.
«Ты заставила меня потерять рассудок», — подписала кадр Женя Феофилактова.
Стоит отметить, что в белый наряд Женя Феофилактова облачилась после того, как сообщила своей аудитории в Instagram о помолвке. В таком платье вполне можно отправляться под венец.
Напомним, пару дней назад Евгения Феофилактова приняла от своего возлюбленного предложение руки и сердца.
В качестве доказательства скорой смены матримониального статуса Евгения Феофилактова показала шикарное помолвочное кольцо с огромным бриллиантом.
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