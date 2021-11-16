«Мой пупсик строит замок из песка»: Женя Феофилактова показала подросшего сына от Антона Гусева

Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова вместе с Даниэлем отдыхает на Мальдивах.

Бывшая участница «Дома-2» Евгения Феофилактова после развода с мужем Антоном Гусевым одна воспитывает сына Даниэля, которому в декабре исполнится девять лет.

Евгения Феофилактова старается дать своему наследнику все самое лучшее. Так, например, сейчас вместе с Даниэлем она находится на отдыхе на Мальдивах.

Второклассник Даниэль, правда, совмещает каникулы с мамой с учебой, которой занимается онлайн.

Хватает ему времени и на игры. В сториз микроблога Евгения Феофилактова поделилась видео, на котором запечатлела, как ее сын играет на белоснежном песке одного из мальдивских пляжей.

«А вот там мой пупсик строит замок из песка, — говорит за кадром Женя Феофилактова. — Причем для меня, он сказал. Проект нашего будущего замка. Сейчас подойду поближе. Покажу вам».

В кадре слышно, как Евгения мягко ступает по белоснежному песку.

«Даниэль, иду показывать твой замок роскошный. Огромнейший замок», — говорит Женя.

Напомним, на Мальдивах экс-участница отдыхает не только с сыном, но и со своим избранником. Мужчина в первые же дни отпуска сделал Евгении Феофилактовой предложение руки и сердца.

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