«Я мог с собакой по шесть часов гулять»: Гусев объяснил, почему расстался с Феофилактовой

Бывший участник шоу «Дом-2» бизнесмен Антон Гусев в шоу «Алена, блин!» объяснил, почему развелся с первой женой — моделью Евгенией Феофилактовой. Их свела скандальная телестройка.

«Мы абсолютно разные. В обычной жизни мы бы не были мужем и женой. У нее, как она сказала, никогда не было ко мне чувств. Я ее любил. Нам стало в какой-то момент плевать друг на друга. Так, кстати, живут 80 процентов населения страны. Они не любят, они не обнимают друг друга. Просто живут, потому что у них есть быт, но нет трепета». Антон Гусев

Как отметил Гусев, он не изменял жене с Викторией Романец, которая стала впоследствии его второй женой. «Мы просто познакомились на дне рождения с Викой. Начали общаться. У нас с Женей уже все рассыпалось. Я мог по шесть часов гулять с собакой. Ну гулял и гулял. Она сейчас словно обиженная девушка. Если бы я спился, то она была бы счастлива. А так я нашел девушку, у которой есть мозги. Наш развод был обоюдным. Она съехала на другую квартиру. Признаюсь, что я даже одно время хотел ее вернуть. Цветы ей приносил. Но мы откровенно забивали друг на друга», — заявил Антон Гусев.

Напомним, что Антон Гусев несколько лет был женат на модели Евгении Феофилактовой. У пары есть совместный сын.

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