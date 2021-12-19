Зимние забавы: Максим Галкин с сыном Гарри покатались на санках в окрестностях замка после сильного снегопада

Телеведущий Максим Галкин весело проводит время с наследником Гарри.

Известный телеведущий и пародист Максим Галкин свободное от съемок и концертов время проводит со своими детьми в замке деревни Грязь.

В это воскресенье шоумен вместе с сыном Гарри вышли на зимнюю прогулку по окрестностям замка. С собой отец и его наследник взяли санки – с ними после снегопада гулять веселей.

Максим Галкин и Гарри устроили покатушки с горки. Фрагментом, запечатлевшим, как они веселятся, Максим Галкин поделился в микроблоге.

«Здрасьте, подписчики!» — поприветствовал опытный Гарри аудиторию своего отца в Instagram. «Итак, мы сейчас с Гарри будем скатываться с горы», — объявил Максим Галкин.

Вместе с Гарри он уселся на одни санки. И с веселым хохотом, держа перед собой камеру мобильного телефона, Максим Галкин с сыном понесся с горки.

В кадр успели попасть невероятные красоты подмосковного заснеженного леса. Настоящая зимняя сказка.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.