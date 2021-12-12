Юлия Проскурякова в черном облегающем платье с вышивкой в виде головы льва предстала с Максимом Галкиным

Юлия Проскурякова посетила концерт Максима Галкина и сфотографировалась с ним за кулисами.

Жена известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева Юлия Проскурякова на днях побывала на выступлении популярного артиста Максима Галкина в Кремле.

Своими эмоциями от концерта Юлия Проскурякова поделилась с подписчиками Instagram.

Она дала понять, что в полном восторге от Максима Галкина и его искрометного шоу, которое длилось больше трех с половиной часов.

«Спасибо за прекрасный концерт, за внимательное и доброе отношение к своему зрителю», — поделилась Проскурякова в микроблоге.

Шоумен поблагодарил Юлию Проскурякову за отзыв.

«Спасибо! Я рад был увидеться», — написал Максим Галкин в комментариях.

После выступления звезды вместе сфотографировались за кулисами.

Юлия Проскурякова для посещения концерта Максима Галкина выбрала строгий наряд в стиле total black.

Она облачилась в черное облегающее платье и подобрала к нему в тон сапоги. Единственным ярким пятном этого образа стала небольшая вышивка на платье в виде головы льва.

Аутфит Юлия Проскурякова дополнила пусетами с бриллиантами.

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