Юлия Проскурякова в черном облегающем платье с вышивкой в виде головы льва предстала с Максимом Галкиным

Жена известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева Юлия Проскурякова на днях побывала на выступлении популярного артиста Максима Галкина в Кремле.
Своими эмоциями от концерта Юлия Проскурякова поделилась с подписчиками Instagram.
Она дала понять, что в полном восторге от Максима Галкина и его искрометного шоу, которое длилось больше трех с половиной часов.
«Спасибо за прекрасный концерт, за внимательное и доброе отношение к своему зрителю», — поделилась Проскурякова в микроблоге.
Шоумен поблагодарил Юлию Проскурякову за отзыв.
«Спасибо! Я рад был увидеться», — написал Максим Галкин в комментариях.
После выступления звезды вместе сфотографировались за кулисами.
Юлия Проскурякова для посещения концерта Максима Галкина выбрала строгий наряд в стиле total black.
Она облачилась в черное облегающее платье и подобрала к нему в тон сапоги. Единственным ярким пятном этого образа стала небольшая вышивка на платье в виде головы льва.
Аутфит Юлия Проскурякова дополнила пусетами с бриллиантами.
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