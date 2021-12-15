Зимний стиль: Нетребко вслед за Малининой выбрала модный пуховик с блеском

В этом сезоне мерцание в верхней одежде приветствуется.

Отечественные звезды поддержали тренд на блеск, который ярко заявил о себе в этом сезоне. В моде лакированные либо с эффектом мерцания пуховики, дутые пальто, сапоги и ботинки.

Лаковый пуховик выбрала Эмма Малинина, в нем жена народного артиста прогуливается по улицам Лондона.

Оперная певица Анна Нетребко тоже облачилась в горах Италии в пуховик с отблеском. Звезда совершила подъем на вершину при помощи фуникулера. Компанию ей составили сестра Наталья, сын Тьяго и подруги.

Певица примерила с курткой объемную вязаную шапку синего кляйновского цвета, шарф в тон, а также брюки с принтом «мильфлер».

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